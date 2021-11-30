Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ заявил, что Москва не провоцирует эскалацию ситуации на Украине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергают утверждения о том, что Москва провоцирует эскалацию ситуации на Украине. При этом подчеркивается, что действия России носят сугубо оборонительный характер.

Во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства были опубликованы контраргументации к публикации НАТО, озаглавленные "Мифы об отношениях России и альянса". Так, один из мифов звучит как то, что "Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной".

"Действия России носят сугубо оборонительный характер. В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ", - заявили в МИД РФ.

"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании. Кроме того, исторически в Крыму размещался не только Черноморский флот, но и части морской пехоты, береговой обороны, другие сухопутные компоненты, а также авиация", - говорится в опровержении МИД РФ.

МИД РФ Украина НАТО

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц

Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц

Рост потребительских цен в еврозоне ускорился до максимума с июля 1991 года

Пандемия коронавируса

Штамм COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах мира

НАСА отменило сегодняшний выход астронавтов в открытый космос из-за космического мусора

НАСА отменило сегодняшний выход астронавтов в открытый космос из-за космического мусора
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,2 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 30 ноября

Антонов заявил об искажении госдепом фактов о высылке дипломатов из США

Антонов заявил об искажении госдепом фактов о высылке дипломатов из США

Республиканцы заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета США на 2022 год

Республиканцы заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета США на 2022 год
Пандемия коронавируса

В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID

В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID
Пандемия коронавируса

Ученые из РФ и Бразилии будут совместно разрабатывать лекарства от COVID-19

Ученые из РФ и Бразилии будут совместно разрабатывать лекарства от COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });