МИД РФ заявил, что Москва не провоцирует эскалацию ситуации на Украине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергают утверждения о том, что Москва провоцирует эскалацию ситуации на Украине. При этом подчеркивается, что действия России носят сугубо оборонительный характер.

Во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства были опубликованы контраргументации к публикации НАТО, озаглавленные "Мифы об отношениях России и альянса". Так, один из мифов звучит как то, что "Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной".

"Действия России носят сугубо оборонительный характер. В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ", - заявили в МИД РФ.

"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании. Кроме того, исторически в Крыму размещался не только Черноморский флот, но и части морской пехоты, береговой обороны, другие сухопутные компоненты, а также авиация", - говорится в опровержении МИД РФ.