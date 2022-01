Почти 40% акций "Тольяттиазота" выставлены на торги

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Финансовый управляющий имуществом бывшего руководителя и владельца ПАО "Тольяттиазот" ("ТОАЗ") Сергея Махлая Олег Егерев в рамках дела о банкротстве бизнесмена объявил о проведении торгов по продаже 38,7% акций компании с начальной ценой более 31 млрд рублей.

Продаже подлежат 80,181044 и 86,35354 обыкновенных акций "ТОАЗа" (речь идет о дробных акциях), учет и хранение которых осуществляется в Тольяттихимбанке на счетах депо Instantania Holdings Ltd. и Kamara Ltd. соответственно.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 225 326 рублей.

Стартовая цена лота определена в сумме 31 168,86 млн рублей, задаток равен 10%. Аукцион проводится на ЭТП "Югра" с закрытой формой подачи предложений о цене. Заявки принимаются до 5 февраля 2022 года. Торги назначены на 8 февраля.

По данным инвентаризационной описи имущества Махлая, на торги выставлено 18,74791% и 19,99000% обыкновенных акций "ТОАЗа". Таким образом, всего посредством данного аукциона может быть реализовано 38,73791% обыкновенных акций предприятия.

Всего же, согласно оценке имущества бизнесмена, 70,913307% акций "ТОАЗа" размещены в Тольяттихимбанке на счетах депо принадлежащих Махлаю Trafalgar Trafhold Limited, Instantania Holdings Ltd., Bairiki Inc., Kamara Ltd. и Halnure Ltd.

В объявлении Егерева уточняется, что все движимое и недвижимое имущество тольяттинского химзавода находится под арестом на основании решения от 2019 года Комсомольского районного суда по уголовному делу (по заявлению ОХК "Уралхим") в отношении экс-руководителей "ТОАЗа" Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, а также владельца и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беата Рупрехта (все они находятся за пределами России - ИФ) по признакам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на "ТОАЗе" на сумму более $550 млн.

Последовавшее удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с контролировавших ранее химзавод лиц, а также с ООО "Томет" (производит метанол на площадке "ТОАЗа") и 14 иностранных компаний 87,7 млрд рублей в пользу самого предприятия и "Уралхима" привело к процедуре банкротства в отношении Сергея Махлая и ООО "Томет". Интересы "ТОАЗа", который не счет себя потерпевшим и заявлял о необоснованности обвинений, в процедурах банкротства по решению суда представлял "Уралхим".

27 ноября 2021 года "Уралхим" после более чем 10-летнего корпоративного спора заявил о получении контроля над советом директоров "ТОАЗа": по итогам состоявшегося по решению суда внеочередного собрания акционеров, удовлетворившего иск ОХК "Уралхим" и связанного с ним АО "Химактивинвест", акционерами было принято решение о досрочном прекращении с 27 ноября полномочий управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. В новый состав совета директоров вошли представители "Уралхима".

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Дмитрия Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "ТОАЗа". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

Уставный капитал ПАО "ТОАЗа" составляет 97 115 506 рублей, он разделен на 431 обыкновенную акцию номиналом 225 326 рублей.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тысяч тонн карбамида в год.