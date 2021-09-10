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Экс-схиигумен Сергий стал фигурантом еще одного уголовного дела

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Николай Романов (экс-схиигумен Сергий) проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о возбуждении ненависти совместно с его соратником - Всеволодом Могучевым, сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Могучева Михаил Толмачев.

"Вменяется, что Романов и Могучев в составе организованной группы вели широкомасштабную деятельность по распространению на территории Свердловской области экстремистских материалов", - сказал Толмачев.

По его данным, речь идет о п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти), всего в деле фигурирует порядка шести видеороликов, размещенных в интернете.

Толмачев также уточнил, что Свердловский областной суд отложил на 23 сентября рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест Могучева, поскольку тот не смог присутствовать на заседании в режиме видеоконференцсвязи.

"В камере, в которой содержится Могучев, у одного из находящихся там обнаружен был коронавирус, поэтому по этой камере ввели карантин до 20-го сентября. (Могучев - ИФ) (...) вину не признает", - пояснил он.

Один из адвокатов Романова Павел Бабиков подтвердил агентству, что его подзащитный стал фигурантом дела по ст. 282 УК РФ совместно с Могучевым.

"Дело возбуждено, но нас не уведомляли официально об этом. Мы получили документы от Могучева, от адвоката только. В постановлении фигурирует его фамилия (Романова - ИФ)", - заявил Бабиков.

Официальным комментарием следственных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что Могучев был задержан 1 сентября в рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти), возбужденного ГСУ СКР в отношении него и его куратора - Романова. В основу материалов дела легла информация о видеороликах, размещенных в одном из интернет-каналов, "видеоконтент пропагандировал ненависть и вражду по отношению к иудеям и мусульманам".

Адвокат Могучева подтвердил "Интерфаксу", что его подзащитному предъявлено обвинение по ч.2 ст.282 УК РФ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева до 20 октября, он содержится в СИЗО N1 в Екатеринбурге. Защита обжаловала данное решение.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а 10 сентября прошлого года отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где был духовником, однако был задержан в конце декабря прошлого года.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест Романова. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство).В настоящее время его дело рассматривается в суде в Москве.

Николай Романов Всеволод Могучев Михаил Толмачев Павел Бабиков Екатеринбург

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