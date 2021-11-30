"Спутник М" для подростков начнет поступать в гражданский оборот через полмесяца

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнет поступать в гражданский оборот через 15-18 дней, первые серии вакцины уже произведены и поступили в лаборатории для контроля, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня произведены первые серии, и они поступили для контроля в государственные лаборатории. Мы ожидаем, что в течение 15-18 дней этот контроль будет завершен и далее вакцина начнет поступать в гражданский оборот", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М". Вакцина "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник М") основана на той же платформе, что и оригинальный "Спутник V", и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.

При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а с 15 лет - только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эта вакцина будет введена в гражданский оборот в конце декабря.