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Вакцина "Спутник" для подростков будет на 30% дешевле взрослой

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила цену на вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в 600,48 руб., это ниже стоимости "Спутника V" для взрослых, что связано со снижением расходов на производство препарата.

"ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник М". Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V" и составляет 600,48 рублей", - говорится в сообщении службы в четверг.

В России"Спутник М" для подростков начнет поступать в гражданский оборот через полмесяцаЧитать подробнее

В нем уточняется, что "снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутник V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц".

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М". Вакцина "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник М") основана на той же платформе, что и оригинальный "Спутник V", и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.

При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а с 15 лет - только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первые партии уже произведены, в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.

Спутник М ФАС

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