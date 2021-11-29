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Прокуроры выявили почти 450 нарушений закона на других шахтах Кузбасса

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Прокурорские проверки, организованные после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выявили многочисленные нарушения законодательства на других шахтах региона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, сообщает Генпрокуратура РФ.

"С 26 по 29 ноября прокурорскими работниками с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти Кузбасса осуществлен выход на 31 шахту", - сообщает Генпрокуратура РФ.

В надзорном ведомстве сообщили, что с начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен 1 протест и объявлено 2 предостережения.

Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурорами выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие.

"В сфере охраны труда также выявлены нарушения: непроведение инструктажей по технике безопасности, оценки условий труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха и другие",- сообщает Генпрокуратура.

В сфере пожарной безопасности установлено необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и другие.

"Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации",- подчеркнули в надзорном ведомстве.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По официальным данным, пострадало 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кузбасс прокуратура Кемеровская область

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