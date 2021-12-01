Во Владивостоке зафиксирован сильнейший за всю историю метеонаблюдений ветер

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Примгидромет сообщил о рекордной скорости ветра, зафиксированной 30 ноября во время циклона во Владивостоке.

"Во Владивостоке ветер усиливался до 34 м/с, что стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра в этот день, достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году", - говорится в сообщении.

В крае прошли сильные осадки, преимущественно в виде снега. За время непогоды во многих районах выпала месячная норма осадков. Больше всего отмечено в селе Хороль - 130% от месячной нормы, в селе Ольга - 126%, в селе Барабаш - 121%.

Во Владивостоке выпало 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы.

Из-за повреждений на сетях, вызванных циклоном, движение электротранспорта во Владивостоке в среду приостановлено, сообщили журналистам в мэрии.

"Временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов, причина - обрыв оттяжек контактной сети. Идут аварийно-восстановительные работы", - сказал представитель пресс-службы администрации.

На маршруты вышли 405 автобусов. Это меньше нормы, так как с утра был затруднен выезд из автопарков. Выход транспорта продолжается по мере расчистки проездов.

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать энергоснабжение. Без электричества во Владивостоке остаются более 50 частных домов.

В среду погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой и умеренный снег, на севере местами сильный снег. В отдельных районах гололед, метель.