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В Хабаровском крае из-за циклона приостановили работу двух аэропортов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Два аэропорта в Хабаровском крае закрыты в четверг из-за непогоды, сообщает аэропорт Хабаровска в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 9:00 3 декабря в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт по той же причине до 12:00 2 декабря", - говорится в сообщении.

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре был закрыт и накануне из-за действия мощного циклона. Также не работал аэропорт Советской Гавани.

В четверг в Хабаровске установилась хорошая, ясная погода, без осадков, однако по метеоусловиям в аэропортах назначения задержаны рейсы в Советскую Гавань, Богородское, Охотск, Николаевск-на-Амуре, Нелькан и в Оху. Часть вылетов планируется осуществить 2 декабря, некоторые отложены до 3 декабря.

Хабаровский край

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