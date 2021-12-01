Два аэропорта в Хабаровском крае закрыты из-за циклона

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Снежный циклон нарушил авиасообщение в Хабаровском крае, два аэропорта закрыты по метеоусловиям, несколько рейсов задержаны, сообщает аэропорт Хабаровска в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани до 17:00", - сказано в сообщении.

Также из-за непогоды в аэропортах назначения до 2 декабря задержаны рейсы из Хабаровска в Нелькан, Советскую Гавань и Херпучи.

Кроме того, накануне самолет рейса Хабаровск-Владивосток из-за метели в столице Приморья вернулся в аэропорт отправления. Судно вылетело утром 1 декабря.

Отмечается, что метеоусловия в Хабаровске не влияют на прибытие и отправление самолетов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток, из-за непогоды десять прибывающих рейсов в аэропорт Владивостока задерживаются, из них три отправились на запасной аэродром в Хабаровск. Из убывающих рейсов 1 декабря задерживаются пять, еще четыре рейса в Кавалерово, Терней, Дальнегорск и Благовещенск отменены.

В Хабаровске продолжается снегопад. В регион пришел мощный циклон. Из-за него введены ограничения для движения пассажирских автобусов по ряду внутрирегиональных направлений.

Это второй мощный циклон в Хабаровском крае за последние две недели. По прогнозам синоптиков, новый снегопад будет сильнее предыдущего. Возможны отключения электроэнергии и аварии на объектах ЖКХ. Все муниципалитеты накануне мобилизовали свои силы в ожидании непогоды. В трех районах региона до сих пор действует режим ЧС, введенный после первого циклона.