Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два аэропорта в Хабаровском крае закрыты из-за циклона

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Снежный циклон нарушил авиасообщение в Хабаровском крае, два аэропорта закрыты по метеоусловиям, несколько рейсов задержаны, сообщает аэропорт Хабаровска в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани до 17:00", - сказано в сообщении.

Также из-за непогоды в аэропортах назначения до 2 декабря задержаны рейсы из Хабаровска в Нелькан, Советскую Гавань и Херпучи.

Кроме того, накануне самолет рейса Хабаровск-Владивосток из-за метели в столице Приморья вернулся в аэропорт отправления. Судно вылетело утром 1 декабря.

Отмечается, что метеоусловия в Хабаровске не влияют на прибытие и отправление самолетов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток, из-за непогоды десять прибывающих рейсов в аэропорт Владивостока задерживаются, из них три отправились на запасной аэродром в Хабаровск. Из убывающих рейсов 1 декабря задерживаются пять, еще четыре рейса в Кавалерово, Терней, Дальнегорск и Благовещенск отменены.

В Хабаровске продолжается снегопад. В регион пришел мощный циклон. Из-за него введены ограничения для движения пассажирских автобусов по ряду внутрирегиональных направлений.

Это второй мощный циклон в Хабаровском крае за последние две недели. По прогнозам синоптиков, новый снегопад будет сильнее предыдущего. Возможны отключения электроэнергии и аварии на объектах ЖКХ. Все муниципалитеты накануне мобилизовали свои силы в ожидании непогоды. В трех районах региона до сих пор действует режим ЧС, введенный после первого циклона.

Хабаровский край Хабаровск Владивосток

Новости

Маневры с участием более 10 тысяч военнослужащих начались на юге России

Маневры с участием более 10 тысяч военнослужащих начались на юге России
Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава допустил скорое проникновение штамма "омикрон" в Россию

Что произошло за день: вторник, 30 ноября

Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Заболеваемость COVID в РФ снижается почти четыре недели подряд

Россиян призвали провести Новый год дома, чтобы не завезти в РФ "омикрон"

Пандемия коронавируса

"Спутник М" для подростков начнет поступать в гражданский оборот через полмесяца

Пандемия коронавируса

Штамм "омикрон" в России не выявлен

Пандемия коронавируса

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });