Штормовое предупреждение объявили на Сахалине и Курилах

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Сахалинской области, 1 и 2 декабря регион окажется под влиянием очередного циклона, который принесет дожди с мокрым снегом, метели и ураганный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

"Утром и днём 1 декабря на Сахалине прогнозируются сильные осадки, местами очень сильные в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 2 декабря в северной части Сахалина ожидается сильная метель с видимостью до 500 м и ураганным ветром до 33-35 м/с. Аналогичный ураганный ветер синоптики прогнозируют 1 декабря на территории Южно-Курильского и Курильского районов. В ночь на 2 декабря на реках южных районов Сахалина возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, сообщает пресс-служба.

Администрациям муниципалитетов направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Жителей и гостей региона просят не покидать населенные пункты до улучшения погоды.