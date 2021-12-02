В России за сутки зарегистрировали еще 33 389 заболевших COVID-19

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 389 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с данными на утро среды, в четверг в РФ наблюдается прирост новых заболевших, накануне сообщалось о 32 837 случаях. Больше чем на тысячу выросла суточная заболеваемость в Москве: здесь выявили 3 805 случаев (накануне сообщалось о 2 757 заражениях). Небольшой рост отмечается также в Петербурге - 2 623 случая против 2 419 накануне. В Московской области за сутки заболели коронавирусом 1 475 человек.

Еще 917 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Краснодарском крае, 902 - в Самарской области, 744 - в Воронежской области, 736 - в Красноярском крае, 698 - в Свердловской области, 690 - в Пермском крае, 687 - в Нижегородской области, 662 - в Башкирии, 651 - в Челябинской области, 649 - в Ростовской области, 604 - в Иркутской области, 578 - в Омской области, 571 - в Саратовской области, 533 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 523 случая - в Алтайском крае, по 462 - в Ставропольском, Приморском краях, 441 - в Волгоградской области, 431 - в Крыму, 418 - в Ульяновской области, 391 - в Новосибирской области, 380 - в Вологодской области, 378 - в Липецкой области, 373 - в Кемеровской области, 371 - в Ленинградской области, 370 - в Тверской области, 367 - в Архангельской области, 363 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За сутки от COVID-19 скончался 1 221 пациент, больше всего умерших в Москве - 92, в Санкт-Петербурге - 57, в Московской области - 51.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 703 тыс. 107 случаев коронавирусной инфекции, 277 640 умерших и 8 млн 400 тыс. 117 выписанных, в том числе 35 185 выписаны за последние сутки.