В Минпромторге заявили о нормализации ситуации с медицинским кислородом

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с медицинским кислородом для больных COVID-19 в регионах нормализовалась, обеспечение налажено в достаточных объемах, сообщил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Очень сильно ситуация (с кислородом в больницах для больных CIVID-19 в регионах) сейчас нормализовалась, в целом можно говорить, что во всех регионах страны обеспечение медицинским кислородом налажено в достаточных объемах", - сказал Осьмаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что "относительно сложная ситуация была на Кавказе, но мы ее тоже успешно купировали".

10 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в 12 регионах сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом для больных коронавирусом COVID-19 - его запаса хватало только на два дня. По словам министра, на тот момент в сутки в РФ использовали 2 925 тонн медицинского кислорода.

Как сообщили в Минпромторге "Интерфаксу" в среду, число регионов с напряженной ситуацией по медицинскому кислороду в настоящее время снижается. "Мы с осторожностью можем сказать, что ситуация постепенно начинает стабилизироваться. Снижается число регионов, где, по нашим данным, сохраняется напряженная ситуация", - сказали в министерстве, отвечая на запрос агентства.

Ранее осенью на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионах возникли трудности с обеспечением пациентов кислородом. К поставкам кислорода подключались военные.