Матвиенко сочла неправовым документом поправки сенаторов США о санкциях против СП 2

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Поправки в оборонный бюджет США о санкциях против "Северного потока 2" - неправовой документ, нарушающий международное право и дискредитирующий союзнические отношения Вашингтона с европейскими партнерами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая шумиха, которая не закончится принятием решения, потому что иначе это полная дискредитация и союзнических отношений (со странами Европы - ИФ), и вообще логики, здравого смысла и международного права", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Очень рассчитываю, что инициатива отдельных сенаторов США не найдет юридического оформления и поддержки в столь неправовом акте грубейшего нарушения международного права", - отметила она.

Так Матвиенко прокомментировала информацию о том, что американские сенаторы намерены 1 декабря провести голосование по 21 поправке к оборонному бюджету на следующий финансовый год, в том числе по инициативе, предусматривающей санкции в отношении газопровода "Северный поток 2".

Матвиенко охарактеризовала эту ситуацию как "трагикомедийный сюжет".

"Во-первых, "Северный поток 2" уже построен. Второе, это сугубо коммерческий проект, и не только российский, а с участием целого ряда европейских компаний... "Северный поток 2" в первую очередь нужен Европе, потому что он обеспечивает надежность поставок газа в Европу по более дешевому маршруту, а значит, будет более низкая цена. Это гарантии обеспечения всех потребностей европейских государств в российском газе", - отметила она.

"Так во имя чего это делается? При чем здесь политика, при чем здесь Сенат США? Это санкции не против России, это санкции против крупного европейского проекта, участниками которого является целый ряд европейских частных коммерческих структур. Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия", - сказала спикер Совета Федерации.

Матвиенко предположила, что данная инициатива американских парламентариев призвана "отвлечь внимание от внутренних проблем" США.