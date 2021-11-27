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Демократы в Сенате США попытаются избежать голосования по новым санкциям против СП2

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США просит сенаторов-демократов не допустить одобрения поправок к проекту оборонного бюджета, предусматривающие новые санкции против "Северного потока 2", пишет издание The Hill.

При этом, как отмечается в статье, демократы предпочитают не доводить дело до голосования, а создать процедурные препятствия, чтобы вообще не допустить рассмотрения предложенных республиканцами поправок.

"Все выглядит так, будто они хотят создать процедурные сложности, поскольку это позволит демократам избежать непростого для них с политической точки зрения голосования", - рассказал источник издания в Сенате, знакомый с ситуацией.

"Демократы не хотят голосования по "Северному потоку 2", так как при предыдущей администрации они сами выступали против газопровода. Теперь же, при Байдене, реалии изменились", - добавил он.

Президент США Джо Байден, как неоднократно сообщали американские СМИ, хоть и выступает против "Северного потока 2", не хочет вводить особенно жесткие санкции, чтобы не портить отношения с поддерживающей проект Германией.

Напротив, сенаторы-республиканцы уже несколько месяцев разными способами пытаются добиться мощных санкций. Поправки к оборонному бюджету, предусматривающие введение новых ограничительных мер, предложили замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также давно борющийся против "Северного потока 2" сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

В Сенате у демократов и республиканцев по 50 мест. В комитетах Сената республиканец и демократов тоже поровну, однако председатели комитетов - демократы. Большинство демократам обеспечивает участие в голосованиях вице-президента США Камалы Харрис.

США Россия Северный поток 2 Nord Stream 2 AG

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