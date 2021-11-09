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Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.

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"С тех пор, как администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении "Северного потока 2 " в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе. (...) До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, опубликованном на сайте комитета.

Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG.

Внесение поправки инициировали сенаторы -республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

США Сенат Северный поток 2

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