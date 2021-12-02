Третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами сел на аэродроме Чкаловский

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Афганистана, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

По их данным, самолеты доставили из этой исламской республики более 200 граждан РФ и Афганистана.

В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.

В ведомстве напомнили, что накануне самолетами Минобороны России доставлено 36 тонн гуманитарного груза в Афганистан.

Ранее в Россию спецбортом из Афганистана прибыли 138 студентов, обучающихся в российских вузах. В министерстве науки и высшего образования в РФ сообщили "Интерфаксу", что ведомство направило в российский МИД более 1,1 тысяч ходатайств об оказании визовой поддержки студентам из Афганистана, было оформлено более 800 вывозных документов, и процесс продолжается.

В Минобороны РФ указывали, что для вывоза людей из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, "которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул".

По поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу организована третья эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России.

Первый этап эвакуации прошел 18 ноября. Тогда самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана были эвакуированы более 200 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана.