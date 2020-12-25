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В СК рассказали, как Соболь прорывалась в чужую квартиру

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В связи с попытками юриста ФБК Любови Соболь пройти в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, которого Алексей Навальный подозревает в участии в отравлении, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия), сообщили в СК Москвы.

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Следствие установило, что Соболь была в группе людей, которые 21 декабря пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе.

"Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора, - говорится в пресс-релизе. - После двух неудавшихся попыток, Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия".

Следователи допрашивают тех, кто сопровождал Соболь 21 декабря, свидетелей и очевидцев. Статус Соболь в этом деле в СК не указали.

Адвокат Соболь Владимир Воронин ранее сказал, что ее допросили как свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения.

К ней домой с обыском пришли в пятницу утром. У нее и ее близких изъяли всю технику. Затем ее повезли в СК на допрос.

По словам адвоката, подписку о неразглашении материалов дела Соболь дать отказалась. У нее взяли обувь для экспертизы ДНК. Воронин добавил, что следственные действия с ее подзащитной запланированы на весь день.

Вечером 21 декабря Соболь задержали около дома, в котором, как считают Навальный и его соратники, живет сотрудник ФСБ, участвовавший в отравлении оппозиционера. Соболь туда направилась после того, как Навальный выложил запись своего телефонного разговора с этим человеком.

23 декабря Соболь была оштрафована на 1000 рублей за неповиновение полицейским. В составленном на нее административном протоколе говорилось, что полиция выехала на вызов о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру", и обнаружила в припаркованной рядом с домом машине Соболь, которая отказывалась предъявить документы.

Любовь Соболь СКР Москва ФСБ Алексей Навальный

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