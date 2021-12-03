Минздрав подготовит к середине декабря список медотводов от вакцинации против COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения (Минздрав) РФ ориентировочно к середине декабря подготовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на близкие к ведомству источники.

"Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Вероятно, он появится в середине декабря", - пишет издание, ссылаясь на знакомого с ситуацией собеседника.

При этом обсуждается вариант, согласно которому список медотводов станет частью временных рекомендаций по вакцинации против COVID-19 - такой перечень уже есть в августовской версии, уточняется в статье.

"В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее", - заявил газете еще один источник, близкий к министерству здравоохранения РФ.

Ранее сообщалось, что новый механизм получения медотвода от COVID-прививки заработает в Москве с четверга. Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Согласно этому документу, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на портале Госуслуг.