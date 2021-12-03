Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минздрав подготовит к середине декабря список медотводов от вакцинации против COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения (Минздрав) РФ ориентировочно к середине декабря подготовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на близкие к ведомству источники.

"Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Вероятно, он появится в середине декабря", - пишет издание, ссылаясь на знакомого с ситуацией собеседника.

При этом обсуждается вариант, согласно которому список медотводов станет частью временных рекомендаций по вакцинации против COVID-19 - такой перечень уже есть в августовской версии, уточняется в статье.

"В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее", - заявил газете еще один источник, близкий к министерству здравоохранения РФ.

Ранее сообщалось, что новый механизм получения медотвода от COVID-прививки заработает в Москве с четверга. Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Согласно этому документу, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на портале Госуслуг.

Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ коронавирус

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заблокировал маркетплейс Etsy за нарушение авторских прав

Рогозин сообщил, что пуск "Союза" с космодрома Куру вновь отложен на сутки

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

Что произошло за день: четверг, 2 декабря

Совладелец СДС и гендиректор "СДС-Угля" готовы ответить за взрыв на "Листвяжной"

В десяти угледобывающих регионах РФ пройдут масштабные проверки шахт

В десяти угледобывающих регионах РФ пройдут масштабные проверки шахт

Путин предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт

Путин предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт

Бывшей замминистра Раковой предъявили третье обвинение

Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности на шахтах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });