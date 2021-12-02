Новый механизм получения медотвода от COVID-прививки заработает в Москве с четверга

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Новый механизм получения медицинского отвода от прививки против COVID-19 разработан московским правительством, справку по новому алгоритму можно будет получить со 2 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Согласно этому документу, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на портале Госуслуг.

"Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и, таким образом, минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, по инициативе клинического комитета для поддержки врачей в оценке необходимости медотвода от вакцинации, будет предусмотрена возможность проведения консультации с экспертами - профильными главными внештатными специалистами департамента здравоохранения.