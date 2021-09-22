Памфилова спрогнозировала переход Москвы на федеральную систему ДЭГ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В будущем Москва перейдет на федеральную платформу для дистанционного электронного голосования, закон, который позволяет столице использовать свою систему, "не бесконечен", заявила радио "Коммерсантъ FM" председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что закон разрешил Москве проводить электронное голосование на mos.ru, через систему, разработанную мэрией. Остальные шесть регионов использовали другую платформу. К результатам ДЭГ в Москве возникли вопросы, в том числе из-за многочасовой задержки подсчетов. В мэрии это объясняли необходимостью долгой перепроверки случаев "отложенного голосования", когда избиратель менял свой выбор.

По словам Памфиловой, столица настаивала на целом ряде дополнительных опций, и ЦИК дал ей такую возможность, однако это привело к усложнению программы.

"Мы проводили электронное голосование в других регионах на федеральной платформе, и ни одного замечания или жалобы ни в одном из регионов нет, ни у кого не вызывают сомнения результаты, - сказала Памфилова. - Москва сейчас сама разберется, и потом ЦИК расскажет все выявленные нюансы. Мы этого ждем. Дальше, конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа. Мы будем расширять возможность голосования регионов именно на общей платформе. В конце концов, Москве придется подчиняться общим правилам. Закон о наделении (Москвы) таким правом (проводить ДЭГ на собственной платформе) не бесконечен".

Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил: "Мне говорят, смотрите, как быстро Ярославль, Севастополь провел подсчет, а вы затянули до четырех утра. (. . .) В электронном голосовании "Единая Россия" в шести регионах получила 54% голосов, очень быстро. Москва замедлилась - 44%. КПРФ в электронном голосовании в шести регионах получила 11,5% голосов, Москва после счета дала коммунистам - 15,5% голос. Вам скорость или точность? Видимо скорость".

Ранее 22 сентября Венедиктов заявил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил своей технической группе перепроверить все голоса, полученные от избирателей столицы в ходе электронного голосования и выложить все графики в открытый доступ.

Памфилова сказала Business FM, что не ожидала аудита данных ДЭГ в Москве.

"Этот экспромт для нас неожиданный. Пока к нам из Москвы протоколы не поступали. Сейчас это, конечно, в компетенции Москвы. Есть непонимание и путаница. Что касается ДЭГ, у нас разработана федеральная платформа, ее разработали ЦИК, Минцифры и "Ростелеком", это пилотный проект. Он проводился в шести регионах, кроме Москвы, и ни одного замечания к нам не поступило", - сказала она этой радиостанции.

В остальных регионах перепроверки не потребовалось, заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух. По его сведениям, в Москве намечается недельная перепроверка электронных голосов "с участием представителей компартий и заинтересованных депутатов".

Пересчета голосов Москве быть не может, сказал в свою очередь зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, полномочий инициировать пересчет у Общественного штаба по наблюдению нет, такое решение может принять только суд.

"Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита", - сказал Реут.