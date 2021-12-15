ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России намерен расширить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в следующем году, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"По поводу применения дистанционного электронного голосования в будущем году: у нас будут проходить, предварительно, выборы в 19 регионах разного уровня (...). Мы предполагаем в ряде регионов немножко расширить проведение ДЭГ для того, чтобы мы очень точно и верно обозначили, где это возможно и где регионы готовы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

По ее словам, в ближайшее время Центризбирком направит письма в те регионы, где предполагается проводить выборы в следующем году, "для того, чтобы узнать, кто из регионов готов, по их мнению, кто из регионов хотел бы (принять участие в онлайн-голосовании)".

"Мы со своей стороны сформируем требования, параметры, под которые должен подходить регион для того, чтобы там ДЭГ можно было дальше расширять - проводить не просто эксперимент, а полноценное электронное голосование", - отметила глава ЦИК РФ.

Глава ЦИК РФ напомнила, что ранее онлайн-голосование проводилось только в двух регионах из тех 19, где планируется проведение выборов: в Ярославской области и в Москве.

На выборах в текущем году - с 17 по 19 сентября - электронное голосование на выборах различного уровня проводилось в семи регионах России.