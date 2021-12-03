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Байден на переговорах с Путиным сосредоточится на украинской теме

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность поведения которых сейчас обсуждается, сообщила на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это станет возможностью для того, чтобы обсудить нашу серьезную озабоченность в связи с воинственной риторикой и наращиванием сил на границах Украины", - сказала она.

Детали, по словам Псаки, будут объявлены, когда все будет решено окончательно.

Она добавила, что американская администрация консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по вопросу о возможном введении санкций в отношении России в связи с ростом напряженности на границах Украины.

"Экономические санкции - один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Байдена и Путина должен пройти "в самом ближайшем будущем". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры в формате видеоконференции могут состояться 7 декабря, но точная дата еще не согласована. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждает, что дата и время переговоров Путина и Байдена уже известны, но не будут объявлены до окончательного согласования.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин

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