Осужденный Уилан пожаловался на неоказание врачебной помощи и грубость медработника

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан жалуется на кашель, проблемы с позвоночными дисками и неполучение необходимой медпомощи в мордовском лечебно-профилактическом учреждении и грубость со стороны персонала, сообщил "Интерфаксу" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

"Уилан был в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) №21 (УФСИН по Мордовии - ИФ), он жалуется на то, что там ему помощь оказана не была. Пожаловался на грубость одного из медицинских работников. Пожаловался на то, что ему не делают ревакцинацию, на кашель и протрузию позвоночных дисков", - сказал Бабушкин во вторник.

Правозащитник добавил, что Уилан также рассказал, что ему сложно объяснять что-то врачу, так как он не знает русского языка.

"Сказать, что он заявлял какие-то претензии глобального характера, сообщил о каких-то серьезных нарушениях, я не могу. К нему достаточно высокое внимание и со стороны ОНК, и со стороны уполномоченного по правам человека, и его помощника", - отметил член СПЧ.

Бабушкин сообщил, что он посетил мордовскую колонию №17 вместе с другими членами СПЧ Евой Меркачевой и Игорем Каляпиным и представителями ОНК 25 ноября.

"Колония не полностью заполнена: в ней лимит 980 человек, находятся 662 человека. В колонии очень много иностранцев. Раньше была специальная колония №22 для иностранцев, но несколько лет назад она, к сожалению, была ликвидирована, что довольно плохо сказалось на соблюдении прав иностранцев, с моей точки зрения", - отметил он.

Бабушкин сообщил, что после посещения колонии №17 члены СПЧ дали ряд рекомендаций по выявленным недостаткам. "Надо обеспечить доступ осужденных к терминалу видеосвязи, в столовой мы порекомендовали увеличить количество раковин. В отрядах необходимо оборудовать сушилки, увеличить количество туалетов, холодильников. Мы отметили высокие цены на продукты питания, к примеру, 1,5 кг сосисок стоят 700 рублей", - сказал член Совета.

"В целом, в колонии №17 обстановка лучше, чем была раньше. Я был там пять лет назад, тогда ситуация там была хуже. Люди разговаривают, не скованные, не запуганные. Колония не самая плохая из того, что есть в Мордовии", - заключил Бабушкин.

Ранее Меркачева сообщила "Интерфаксу", что СПЧ проводит проверку 20 исправительных учреждений - колоний и СИЗО - в нескольких регионах страны. По ее словам, правозащитники намерены проверить условия содержания заключенных и возможные факты избиения.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

По данным Генпрокуратуры, следствие и суд установили, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".