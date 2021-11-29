Гинцбург заявил, что на получение вакцины от "омикрона" уйдет не более 10 дней

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экспериментальная работа по модификации вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон" займет не более 10 дней, на прохождение разрешительных процедур потребуется около 50 дней, сообщил директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Думаю, что сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более 10 дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что вакцина является безопасной и иммуногенной", - сказал Гинцбург в эфире телеканала Россия 24 (ВГТРК).

Он добавил, что "в условиях чрезвычайной ситуации, если Минздрав "подожмет" все регуляторные процедуры, то можно уложиться в полтора месяца".

"45-50 от силы дней - вполне реально", - сказал Гинцбург.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.