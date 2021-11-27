Гинцбург рассказал, как вводится назальная вакцина "Спутник V"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил, каким образом вводится назальная вакцина "Спутник V", которая, как ожидается, будет формировать стерильный иммунитет у ранее привитого инъекционной формой.

"Вводится обычным шприцем, на который обычно надевается иголка, с помощью которой делается всем хорошо известная инъекция. Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадочка. Внутри этой насадочки находится фильтр с очень маленькими отверстиями. Вот красненькая вставочка - это фильтр, внутри которого находятся микроскопические отверстия, которые глазом мы не видим", - сказал Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, для введения вакцины пациент сам или с помощью медсестры резко нажимает на шприц и вдыхает аэрозоль. В результате на слизистой оболочке образуется так называемые секреторные антитела".

"Это антитела, которые будут секретироваться, извините, как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител в результате такой (интраназальной) вакцинации. И эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус. В этом плане, вы выступаете как сознательный человек, который не является распространителем вируса", - пояснил он в интервью Брилеву.

Кроме того, как рассказал Гинцбург, формируется второй барьер на пути вируса.

24 ноября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин после ревакцинации "Спутником Лайт" сделал прививку в виде спрея, клинические исследования которой начинаются в центре им.Гамалеи.

Ранее Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что интраназальная форма вакцины позволит ранее привитому инъекционной формой вакцины "Спутник" человеку иметь стерильный иммунитет более шести месяцев, то есть человек не только сам не заразится, но и не сможет быть переносчиком заболевания. По его данным, клинические испытания назального "Спутника V" займут 4-5 месяцев, чтобы затем он поступил в гражданский оборот.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России является основным препаратом для массовой вакцинации от COVID-19, которая началась в РФ 18 января.