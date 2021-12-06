Что случилось этой ночью: понедельник, 6 декабря

Победа России в Кубке Дэвиса, Изменение порядка получения пенсий, Заявление Пушкова о позиции НАТО по отношению к Украине

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. Сборная России по теннису победила соперников из национальной команды Хорватии. Даниил Медведев одержал победу над Марином Чиличем с результатом 7:6 (7:9), 6:2. Ранее Андрей Рублев одержал победу над Борной Гойо - 6:4, 7:6 (7:5).

- Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан. В первую категорию попадут те, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию - пенсионеры с недобором по пенсионным баллам, а также те, чей трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости.

- Проникнувшего в тоннель метро в Москве мужчину доставили в полицию. Как сообщалось ранее, хулиган залез на крышу поезда на станции "Профсоюзная". Источник "Интерфакса" уточнил, что для задержания неизвестного потребовалось не менее получаса. Проводится разбирательство.

- Пушков заявил, что НАТО не станет воевать за Украину, так как она не является членом альянса. Также он назвал слова главы Минобороны Украины Резникова об увеличении числа беженцев в Европе в случае нападения РФ на Украину попыткой запугать Запад.

- Умер бывший сенатор США и кандидат в президенты Боб Доул. Ему было 98 лет.