Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минтруд России решил обновить порядок выплат пенсий в стране. Изменения коснутся двух категорий россиян. Об этом пишет "Московский Комсомолец".

"Новшества коснутся не всех будущих и нынешних пенсионеров, а только тех, кто имеет право получить свои пенсионные накопления всей суммой сразу", – говорится в сообщении.

Новые правила коснуться только тех россиян, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию войдут пенсионеры с недобором по пенсионным баллам — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также те, у кого трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости.

По сообщениям газеты, чтобы подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, этим категориям граждан потребуется подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений на портале Госуслуг.

"Еще одно нововведение касается сроков получения единовременной выплаты. Обратиться за ней повторно можно будет только через пять лет. На рассмотрение заявление гражданина у чиновников Пенсионного фонда по новым правилам будет пять дней. О своем решении – платить или нет – они сообщать также через портал Госуслуг", - пишет газета.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.