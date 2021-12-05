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Проникшего в тоннель метро в Москве мужчину доставили в полицию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, который проник в тоннель на станции "Профсоюзная" и парализовал движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метрополитена Москвы, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан молодой человек 1997 года рождения в неадекватном состоянии, который забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов. Он доставлен в комнату полиции. Проводится разбирательство", - сказали журналистам в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, хулиган залез на крышу поезда на станции "Профсоюзная". Источник "Интерфакса" уточнил, что для задержания неизвестного потребовалось не менее получаса. В департаменте транспорта в связи с инцидентом заявили, что на Калужско-Рижской линии пришлось прервать движение от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Москва Метро

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