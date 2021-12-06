Умер бывший сенатор США и кандидат в президенты Боб Доул

Байден распорядился приспустить все государственные флаги США до 9 декабря

Бывший сенатор США Боб Доул. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывший американский сенатор-республиканец Боб Доул скончался рано утром в воскресенье в возрасте 98 лет, сообщил Фонд Элизабет Доул.

"Сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне. На момент своей смерти, в возрасте 98 лет, он верой и правдой служил Соединенным Штатам Америки в течение 79 лет", - говорится в сообщении фонда.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL — Elizabeth Dole Foundation (@DoleFoundation) December 5, 2021

В феврале экс-кандидат в президенты Доул заявил, что у него диагностировали рак легких 4 стадии.

Доул занимал пост сенатора США от штата Канзас с 1969 по 1996 год, в том числе два срока был лидером большинства. Он также служил в палате представителей в течение восьми лет. Боб Доул трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента. В 1996 году он стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, но в конечном итоге проиграл бывшему президенту Биллу Клинтону. Кроме того, Доул был знаменитым ветераном Второй мировой войны, который служил в Европе до того, как был серьезно ранен.

Президент США Джо Байден почтил память бывшего сенатора Доула, назвав его "одним из величайших из Величайшего поколения".

"Герой войны и один из величайших представителей Величайшего поколения. И для меня он также был другом, к которому я мог обратиться за надежным руководством или юмористической репликой в нужный момент, чтобы успокоить расшатанные нервы", - цитируют Байдена американские СМИ. Бывший президент Джордж Буш - младший также почтил Доула, назвав бывшего сенатора "великим патриотом", который "представлял лучшие из американских ценностей". Экс-президент Клинтон, в свою очередь, заявил, что Доул "посвятил всю свою жизнь служению американскому народу, начиная с его героизма во Второй мировой войне и заканчивая 35 годами, которые он провел в Конгрессе".

Бывший президент США Дональд Трамп также отметил, что Доул "был героем американской войны и настоящим патриотом нашей нации".

"Он с честью служил великому штату Канзас, и его служба сделала Республиканскую партию сильнее", - добавил он.

В знак уважения к Доулу Байден распорядился приспустить государственные флаги на Белом доме, всех американских учреждениях и официальных зданиях, а также посольствах, военных базах и кораблях "до захода солнца 9 декабря 2021 года".