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Дело о краже оборудования из "самолета судного дня" дошло до суда

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Ростовской области завершено расследование дела о краже авиационного оборудования из самолета Ил-80, так называемого "самолета судного дня", дело направлено в Таганрогский городской суд, сообщили в региональном управлении МВД.

Следствие считает, что в декабре 2020 года обвиняемый с неустановленными сообщниками пробрался на борт самолета через аварийную дверь, демонтировал и похитил оборудование и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба следствие оценило в более чем 2,5 млн рублей. Дело расследовали в полиции по статье о краже (п."б" ч.4 ст. 158 УК).

Как рассказывал ранее источник "Интерфакса", 4 декабря представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева подал в полицию заявление о краже с Ил-80 39 блоков и пяти плат радиостанций. Их пропажу обнаружили при осмотре самолета, который находился на аэродроме "Таганрог Южный" с начала 2019 года на регламентных работах. Источник отмечал, что исчезло уже отслужившее оборудование.

Подозреваемого в краже задержали и арестовали в январе. Сообщалось, что это ранее судимый за грабеж 36-летний житель Таганрога. Он вину не признает.

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина, это один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны. По данным открытых источников, всего на вооружение было принято четыре Ил-80. В СМИ их часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами.

Таганрог Ростовская область МВД Ил-80 ТАНТК имени Бериева

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