Ростовчанин получил четыре года за кражу из "самолета судного дня"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Жора Хачунц приговорен к четырем годам колонии строгого режима по делу о краже оборудования из так называемого "самолета судного дня" в конце 2020 года в Таганроге. Это решение принял Таганрогский городской суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Министерства обороны к подсудимому.

Дело о краже авиаоборудования из Ил-80 было возбуждено в декабре 2020 года. В январе по подозрению в причастности к краже задержали Хачунца, ранее судимого за грабеж, и арестовали. Он вины не признавал. В суд дело Хачунца поступило в конце 2021 года.

Следствие считает, что в декабре 2020 года обвиняемый с сообщниками пробрался на борт самолета через аварийную дверь, демонтировал и похитил оборудование и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба следствие оценило в более чем 2,5 млн рублей. Дело расследовали в полиции по статье о краже (п."б" ч.4 ст. 158 УК). Кто был сообщниками Хачунца, следствие не выяснило.

По сведениям источника "Интерфакса", кражу обнаружил сотрудник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. В заявлении в полицию он указал, что с самолета, который с начала 2019 года находился на аэродроме "Таганрог Южный" украли 39 блоков и пять плат радиостанций. Источник отмечал, что исчезло уже отслужившее оборудование.

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина, это один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны. По данным открытых источников, всего на вооружение было принято четыре Ил-80. В СМИ их часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами.