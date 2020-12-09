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Летчик-испытатель назвал беспрецедентным ЧП с самолетом "судного дня"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Известный летчик-испытатель, Герой России, почетный президент авиасалона "МАКС" Магомед Толбоев считает беспрецедентным случай в Таганроге, где с секретного военного самолета Ил-80 украли часть оборудования.

"Такое сложно представить даже в страшном сне", - сказал Толбоев "Интерфаксу" в среду.

"Вопрос не в том, на какую сумму нанесен ущерб, а в том, что похищено оборудование, и в чьи руки оно попало. Украли на миллион, а ущерб обороноспособности может быть нанесен на миллиарды", - отметил Толбоев.

По его словам, произошедшее с Ил-80 является серьезной недоработкой правоохранительных органов. Такие самолеты должны быть под надежной охраной, заявил Толбоев.

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина.

Инцидент с самолетом "судного дня"

Имущество на сумму более миллиона рублей похищено из самолета Ил-80, который находился на аэродроме в Таганроге, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. По ее данным, возбуждено уголовное дело.

Об инциденте стало известно 7 декабря. По данным источника "Интерфакса", преступники похитили радиостанции и платы.

По словам собеседника агентства, 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М.Бериева поступило заявление, что на аэродроме "Таганрог Южный" при осмотре Ил-80 обнаружено вскрытие грузового люка и исчезновение порядка 39 блоков и пяти плат радиостанций.

По словам источника, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.

Телеканала "Рен-ТВ" 7 декабря сообщил, что экспертам удалось обнаружить и изъять с различных частей судна отпечатки пальцев и обуви предполагаемых похитителей.

В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик.

Ранее в СМИ воздушные командные пункты были названы самолетами "судного дня". По данным экспертов, они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

Магомед Толбоев Ил-80 Таганрог

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