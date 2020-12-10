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Источник назвал отслужившим украденное с самолета Ил-80 оборудование

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные похитили с секретного самолета Ил-80 отслужившее оборудование, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На сегодняшний день можно сказать, что украли старое, отслужившее оборудование, которое подлежало замене. О краже техники последних лет речи не идет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь другой источник заявил, что продолжается разбор ситуации со стороны эксплуатанта самолета.

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ имени Ильюшина.

Имущество на сумму более миллиона рублей похищено из самолета Ил-80, который находился на аэродроме в Таганроге, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.

Об инциденте стало известно 7 декабря. По данным источника "Интерфакса", преступники похитили радиостанции и платы. Он уточнил, что заявление в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М.Бериева поступило 4 декабря. По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.

Телеканал "Рен-ТВ" 7 декабря сообщил, что экспертам удалось обнаружить и изъять с различных частей судна отпечатки пальцев и обуви предполагаемых похитителей.

В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию имеющихся самолетов.

Ранее в СМИ воздушные командные пункты были названы самолетами "судного дня". По данным экспертов, они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80 на основе Ил-86.

Ил-80

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