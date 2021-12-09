Бастрыкин оценил ущерб от коррупционных преступлений за 9 месяцев в 13 млрд руб

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Размер причиненного государству ущерба от коррупционных преступлений за девять месяцев текущего года составляет 13 млрд рублей, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В текущем году (приведены статданные за девять месяцев 2021 года) размер причиненного ущерба по направленным в суд, прекращенным и приостановленным уголовным делам, а также по материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям составил 13 млрд рублей", - сказал он в совместном интервью "Интерфаксу" и "Российской газете".

По словам Бастрыкина, за этот же период добровольно возмещено уже более 8 млрд рублей. Также наложен арест на имущество на сумму почти 18 млрд рублей, что в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. "В целом можно сказать, что комплексные меры в текущем году позволяют полностью возместить ущерб, причиненный коррупционными преступлениями", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что следователи принимают все возможные меры для возмещения ущерба, причиненного государству, юридическим лицам и гражданам в результате коррупционных преступлений.

При этом в СК фиксируют увеличение в сравнении с прошлым годом количества возбужденных дел коррупционной направленности. "За девять месяцев этого года в следственные органы СК поступило 23 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года", - сказал глава СКР.

Среди направленных в суд каждое четвертое дело - о даче взятки (27%), 16% - о получении взятки. В "лидерах" также дела о мошенничестве, присвоении или растрате.

По словам главы СКР, в суды направлено 7 405 коррупционных дел в отношении 8 175 человек.

Бастрыкин отметил, что коррупционные преступления преимущественно совершаются в правоохранительной и финансовой сферах, а также в образовании, науке, здравоохранении и соцобеспечении.

Борьба с хищениями бюджетных средств

Председатель СКР считает, что вступление в силу федерального закона, предусматривающего ряд поправок в сфере госзакупок, будет способствовать прозрачности процедуры и поможет в искоренении "откатов".

"...Хищения бюджетных средств при осуществлении госконтрактов продолжаются. Вместе с тем большинство проблем во взаимоотношениях с бизнесменами в этом направлении, в том числе путём искоренения так называемых "откатов", может быть решено после вступления в силу нового закона (№ 360-ФЗ), предусматривающего упрощение проводимых процедур и повышающего прозрачность государственных и муниципальных закупок", - сказал он.

Бастрыкин отметил, что, в соответствии с новым законом, в крупных закупках смогут участвовать только предприятия, имеющие положительный опыт деятельности на данном направлении.

Глава СК рассказал, что уголовные дела о хищении чиновниками бюджетных средств также не являются редкостью.

"По одному из уголовных дел следователи установили, что должностные лица АО "РКЦ "Прогресс", которые в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 годов" совершили действия по заключению госконтракта на поставку комплекса оборудования на условиях его завышенной стоимости, причинив ущерб в размере 957 млн рублей. Но опасность общественным отношениям представляют и менее крупные суммы, а получение взятки на сумму более миллиона наказывается лишением свободы на срок до 15 лет", - сказал глава СКР.

Кроме того, завершено расследование в отношении теперь уже бывшего зампредседателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. По данным следствия, он получил более 63 млн рублей в качестве взяток от представителей коммерческих организаций за покровительство при реализации госконтрактов по строительству в Ставрополе медучреждений и совершение иных должностных преступлений.

Дела против депутатов, сотрудников избиркомов и МВД

Бастрыкин сообщил, что за девять месяцев этого года в суды направлены дела в отношении 331 лица с особым правовым статусом.

"В числе привлеченных к уголовной ответственности 42 члена избирательных комиссий, 19 прокурорских работников, 11 следователей и руководителей следственных органов СК, 18 следователей и руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России, 41 адвокат, семь судей", - сказал он.

Также под суд попали 83 депутата органов местного самоуправления, 86 выборных глав муниципальных образований, восемь депутатов законодательного органа власти субъекта РФ.

По словам Бастрыкина, за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 338 человек.

При этом он отметил тенденцию снижения преступности среди сотрудников органов внутренних дел. "Так, если в 2011 году перед судом предстали 1678 сотрудников МВД России, то в 2020 году - 1199, то есть на треть меньше. Этот год еще не окончен, но тенденция сохраняется (820 лиц)", - сказал глава СК.

По его словам, в большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов сами сообщают о попытках дать им взятку.

"Также мы никогда не замалчиваем факты коррупции и в своих рядах. Я не раз говорил о том, что только высокий профессионализм и порядочность могут гарантировать место в системе Следственного комитета", - резюмировал Бастрыкин.