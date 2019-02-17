Суд арестовал бывшего топ-менеджера РКЦ "Прогресс" по делу о хищении 5 млн руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд Самары избрал меру пресечения бывшему первому заместителю генерального директора АО Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) по экономике и финансам Константину Наумову, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. По решению суда Наумов заключен под стражу.

По версии следствия, 1 июля 2013 года между РКЦ "Прогресс" в лице Наумова и руководителями ООО "Технокомплектлинии" был заключен фиктивный договор на выполнение работ по первичной аттестации испытательного комплекса в корпусе N60 "Прогресса" с последующим оформлением документов о выполнении работ, которые уже были выполнены в июне 2013 года по госконтракту при монтаже комплекса.

В результате "Прогресс" перечислил на расчетный счет "Технокомплектлиний" 4 млн 935 тыс. рублей, которыми в дальнейшем заинтересованные лица распорядились по своему усмотрению, считает следствие.

Дело в отношении Наумова возбуждено следственным отделом УФСБ России по Самарской области в декабре 2018 года по статье "Мошенничество", он был задержан 13 февраля.

Наумов уволился из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что в 2016-2017 годах был возбужден ряд уголовных дел в отношении руководства РКЦ "Прогресс". Поводом для этого стали материалы проверки деятельности предприятия, проведенной "Роскосмосом" в мае-августе 2016 года, и затем переданные госкорпорацией в УФСБ России по Самарской области. Подозреваемыми в выводе средств при закупке станочных центров через аффилированные юрлица стали начальник управления финансов и ВЭД РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина и главный инженер предприятия Сергей Тюлевин, они были отстранены от занимаемых должностей. По оценке следствия, их действия нанесли "Роскосмосу" ущерб в размере около 532 млн рублей.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз", также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.