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ЦИАН запретил писать в объявлениях дискриминирующие фразы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ЦИАН запретил прямую и косвенную дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья, в том числе фразы аналогичные "только славянам", говорится на сайте агентства.

"Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)", - сказано на сайте.

Правила вступят в силу 1 февраля 2022 года и касаются всех объявлений во всех регионах России. Авторам уже опубликованных объявлений предлагается отредактировать их до этой даты. После 1 февраля сервис может исправить тексты самостоятельно.

"Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН и верим в то, что это решение станет отраслевым стандартом в сфере недвижимости. Предлагаем объединить усилия с целью пресечения всех проявлений дискриминации", - говорится на сайте и в соцсетях ЦИАН.

ЦИАН

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