Мосгорсуд на 2,5 года сократил срок в колонии бывшему главбуху "Трансаэро"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил с семи лет до 4,5 года срок лишения свободы бывшему главному бухгалтеру "Трансаэро" Андрею Ковалеву по делу о хищении денег у авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Год назад, 8 декабря 2020 года Савеловский суд признал Ковалева виновным в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК), а также сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 33 - ч. 2 ст. 199.2 УК).

Мосгорсуд переквалифицировал его действия и признал виновным только в пособничестве растрате. Апелляционная инстанция, исключила из приговора осуждение бывшего главбуха за пособничество в хищении 46 млн и более 32 млн рублей, а также снизила размер совершенного при его пособничестве хищения до 8 млн рублей, а общую установленную сумму хищений - до 469 млн рублей.

В части разрешения иска "Трансаэро" о возмещении ущерба приговор отменен и направлен в суд первой инстанции на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В остальном приговор оставлен без изменения.

Следствие утверждало, что Ковалев помог гендиректору "Трансаэро" похитить деньги у компании, что повлекло невыплаты выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работы более чем 6 тысячам сотрудников. По версии следствия, Ковалев, достоверно зная о наличии у компании неисполненной обязанности по уплате налогов, помог скрыть средства "Трансаэро", за счет которых компания могла погасить недоимку по налогам.

В августе 2020 года бывший временный управляющий "Трансаэро" Михаил Котов был приговорен к 5,5 года колонии за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Позднее Мосгорсуд счел, что он совершил другое преступление - неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК) и освободил его, назначив 1,5 года ограничения свободы.

По обвинению в хищении и невыплате зарплат в розыске с 2018 года находится бывший гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин.

Общую сумму предполагаемых махинаций в "Трансаэро" следствие оценивало на сумму свыше 1,3 млрд рублей

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превысившие 250 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабре 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом.