Тело еще одного погибшего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняли на поверхность

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная" (Кемеровская область) на поверхность тело еще одного погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело еще одного человека из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что во вторник на поверхность из шахты "Листвяжная" были подняты тела ещё 13 человек.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.