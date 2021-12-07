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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Начались переговоры Путина и Байдена

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции.

В Кремле ждут обстоятельного и продолжительного разговора двух президентов, однако не рассчитывают на прорыв в двусторонних отношениях, говорил ранее в этот день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Предполагается, что два лидера обсудят ситуацию с Украиной. Песков отмечал, что сообщения западных СМИ о подготовке Вашингтоном новых санкций на случай нападения России на Украину, не повлияли на настрой российского президента перед этой беседой.

В этом году Путин и Байден уже трижды говорили по телефону, а в июне в Женеве состоялась их личная встреча.

Владимир Путин Джо Байден США Украина

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