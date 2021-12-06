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Защищенную линию видеосвязи впервые задействуют на переговорах Путина и Байдена

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Защищенная линия видеосвязи между РФ и США будет использована впервые при контакте президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он отметил, что благодаря ей президенты смогут "говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности".

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Песков напомнил, что линия существует уже давно, но "до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме". "Главами государств не задействовалась", - заметил представитель Кремля.

Разговор Путина и Байдена состоится во вторник в 18 часов по московскому времени.

Песков добавил, что видеоконференция президентов принципиально не будет отличаться от очной встречи, "потому что в любом случае, когда президенты общаются по видео или просто по телефону, они, конечно, максимально концентрируются на словах друг друга".

Он отметил, что "еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях еще оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высоком уровне". "Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности", - сказал Песков.

"Поскольку сейчас все привыкли за последние два года к видеоконференциям, решили задействовать эту линию. Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы", - объяснил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден

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