Защищенную линию видеосвязи впервые задействуют на переговорах Путина и Байдена

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Защищенная линия видеосвязи между РФ и США будет использована впервые при контакте президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он отметил, что благодаря ей президенты смогут "говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности".

Песков напомнил, что линия существует уже давно, но "до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме". "Главами государств не задействовалась", - заметил представитель Кремля.

Разговор Путина и Байдена состоится во вторник в 18 часов по московскому времени.

Песков добавил, что видеоконференция президентов принципиально не будет отличаться от очной встречи, "потому что в любом случае, когда президенты общаются по видео или просто по телефону, они, конечно, максимально концентрируются на словах друг друга".

Он отметил, что "еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях еще оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высоком уровне". "Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности", - сказал Песков.

"Поскольку сейчас все привыкли за последние два года к видеоконференциям, решили задействовать эту линию. Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы", - объяснил представитель Кремля.