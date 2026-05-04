Экс-главу комитета по информатизации Петербурга признали виновным в мошенничестве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга признал экс-главу двух районов и комитета по информатизации и связи Петербурга Ивана Громова виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

Громова приговорили к 6 годам 3 месяцам в исправительной колонии общего режима, но зачли содержание под стражей. Приговор вынесен по десяти эпизодам по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и трем эпизодам по пп. а, б ч.4 ст.174.1 УК РФ (отмывание).

Ему зачтено время содержания под стражей - с 7 декабря 2021 года по 10 декабря 2025 года, а также время содержания под домашним арестом - с 11 декабря 2025 года до момента провозглашения приговора. Назначенное наказание отбыто полностью, говорится в сообщении.

По тому же делу суд также признал виновным его брата Павла Громова, приговорил к 5 годам 10 месяцам колонии, в счет которых также зачли время содержания под стражей и под домашним арестом. Таким образом Павел Громов также полностью отбыл наказание.

Кроме того, еще шестерых фигурантов дела приговорили к условным срокам, а четверым, приговоренным к реальному лишению свободы, как и Громовым, зачли содержание под стражей.

По некоторым эпизодам суд прекратил производство в связи с истечением сроков давности.

Согласно материалам дела, фигуранты похитили у городского комитета по информатизации и связи 244,9 млн рублей.

О задержании Громовых сообщалось в конце 2021 года. По версии следствия, они имели отношение к мошенничеству с деньгами городского комитета по информатизации и связи в 2013-2017 годах - в этот период ведомство возглавлял Иван Громов.

Незадолго до задержания чиновник уволился с поста главы Калининского района Петербурга по собственному желанию. Администрацию этого района Громов возглавлял меньше месяца. До этого он пять лет был главой Петроградского района. Городским комитетом по информатизации и связи он руководил в течение четырех лет с 2012 года.

