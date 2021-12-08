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Криминальный авторитет получил 6 лет колонии по делу о поджоге дома губернатора

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима криминального авторитета Евгения Ремезова по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году, сообщили в пресс-службе суда. Ремезов считается одним из организаторов поджога.

Суд признал его виновным в совершении теракта (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК), уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК) и причинении тяжкого вреда здоровью (п."а" ч. 3 ст. 111 УК).

По делу также проходят бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев и предприниматель Владимир Зубков. Их дело поступило в суд в июне 2021 года. Ранее еще три участника поджога получили сроки в колонии строгого режима - это Иван Железняков, Виталий Семисотный и Дмитрий Ушаков.

Ночью 16 ноября 2016 года деревянный дом губернатора облили бензином и подожгли. В доме находились Бочаров и его жена. По версии следствия, главу региона таким образом хотели напугать за отчуждение в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.

Следствие и суд считают, что Ремезов определил "способ совершения теракта" и нанял четырех исполнителей. Суд также установил, что Ремезов руководил преступной группой, участники которой в 2015 году напали на одного из потерпевших и ранили его, а позже подожгли автомобиль другого потерпевшего.

Евгений Ремезов Волгоградская область Волгоград СКР Южный военный суд Андрей Бочаров Центральный рынок СКР Михаил Музраев

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