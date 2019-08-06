Сын экс-главы волгоградского СКР оштрафован за неповиновение ФСБ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Волгограда во вторник оштрафовал Михаила Музраева - сына бывшего руководителя регионального управления СКР Михаила Музраева, который сам является фигурантом дела о покушении на главу региона, по административному делу о сопротивлении сотрудникам ФСБ, передает корреспондент "Интерфакса".

Сумма административного штрафа, назначенного Музраеву-младшему по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ, составила 1 тыс. рублей.

Протокол в отношении сына экс-главы СУСК был составлен 10 июня. Как стало известно в суде, во время следственных действий дома у экс-главы регионального СКР Музраева его сын на требования сотрудников ФСБ оставаться на месте и не мешать их работе проявил агрессию и стал нецензурно выражаться. Кроме того, согласно материалам дела, Музраев-младший попытался "оказать физическое воздействие на сотрудника спецподразделения ФСБ", и в итоге на него надели наручники.

Адвокат Музраева-младшего Сергей Наумовия заявил в суде о фальсификации дела, подчеркнув, что действия его подзащитного были "ответом на действия сотрудников ФСБ в отношении него".

Музраев-младший ранее работал следователем Коптевского межрайонного следственного отдела Москвы. В декабре 2017 года в интернете появилась видеозапись того, как он нецензурно выражается в разговоре с пришедшими к нему сотрудниками полиции. СК РФ начал служебную проверку по факту неподобающего поведения следователя в нерабочее время.

Дело о покушении на главу региона

В конце мая ФСБ совместно с СК и полицией задержала "криминального авторитета" Евгения Ремезова по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова - в 2016 году его домовладение подожгли. В ФСБ сочли что это была попытка напугать главу региона, который забрал в муниципальную собственность центральный рынок Волгограда, находивший в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову фирм.

Музраев-старший оказался одним из пяти человек, которых следствие посчитало соучастниками этого покушения. Он и волгоградский предприниматель Владимир Зубков были задержаны и арестованы по этому делу в июне.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев возглавлял волгоградское управление СКР с 2011 года по декабрь 2018 года.