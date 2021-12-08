Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пострадавшие при пожаре валдайские заключенные выписаны из больницы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Новгородской области из валдайского филиала Северо-Западного окружного научно-клинического центра выписали четверых осужденных, которые отравились дымом во время пожара в местной колонии.

"Все пострадавшие выписаны из больницы", - сообщила "Интерфаксу" представитель регионального Минздрава.

Пожар в помещении штрафного изолятора в колонии №4 в Валдае случился 6 декабря. Погиб один заключенный, еще четверо отравились. СК назвал вероятной причиной возгорания поджог матраса. Один из свидетелей заявил на допросе, что матрас могли поджечь, чтобы начался бунт.

Решается вопрос о возбуждении дела. Прокуратура проводит противопожарные проверки в колониях.

Валдай Новгородская область СКР ФСИН

Новости по теме

Новости

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon
Пандемия коронавируса

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Навальный подал новый иск к администрации колонии в Покрове

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за воздушных инцидентов над Черным морем

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Структура ОВК объявила дефолт по "телу" бондов серии 01 почти на 15 млрд рублей

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

Песков исключил воссоздание СССР

Песков исключил воссоздание СССР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });