Пострадавшие при пожаре валдайские заключенные выписаны из больницы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Новгородской области из валдайского филиала Северо-Западного окружного научно-клинического центра выписали четверых осужденных, которые отравились дымом во время пожара в местной колонии.

"Все пострадавшие выписаны из больницы", - сообщила "Интерфаксу" представитель регионального Минздрава.

Пожар в помещении штрафного изолятора в колонии №4 в Валдае случился 6 декабря. Погиб один заключенный, еще четверо отравились. СК назвал вероятной причиной возгорания поджог матраса. Один из свидетелей заявил на допросе, что матрас могли поджечь, чтобы начался бунт.

Решается вопрос о возбуждении дела. Прокуратура проводит противопожарные проверки в колониях.