СК проверит обстоятельства гибели заключенного при пожаре в колонии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Новгородской области следователи проведут проверку по факту гибели заключенного при пожаре в колонии №4 в Валдае, сообщили в СК.

Пожар произошел утром 6 декабря. В одной из камер нашли погибшим мужчину 1994 года рождения. Еще четверо осужденных были госпитализированы после пожара.

Следователи осмотрят место происшествия и выяснят все обстоятельства случившегося. По итогам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

В областном управлении ФСИН сказали, что пожар начался в 6 утра в помещении, где хранят постельные принадлежности для штрафного изолятора. Площадь возгорания составила 9 квадратных метро, его потушили около 7:30 утра.

Информированный источник "Интерфакса" сказал, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты или из-за возгорания неучтенного электроприбора.