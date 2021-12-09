28 россиян, вернувшихся из Африки, госпитализированы с COVID или его симптомами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Уже 28 человек, вернувшихся из ЮАР и других африканских стран, госпитализированы с положительными тестами на коронавирус или с симптомами заболевания, пока только у двух выявлен новый штамм "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Из 177 пассажиров 28 "уже получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР результатов", - сказала Попова журналистам в четверг на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

По ее словам, в результате исследований штамм "омикрон" выявлен пока у двух человек, у четырех выявлен штамм "дельта" и у "двух пассажиров выявлен грипп AH3N2".

Всего в обсерваторах находится 177 человек, прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму, из них 32 прилетели утром в четверг из Эфиопии.