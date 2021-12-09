Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

28 россиян, вернувшихся из Африки, госпитализированы с COVID или его симптомами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Уже 28 человек, вернувшихся из ЮАР и других африканских стран, госпитализированы с положительными тестами на коронавирус или с симптомами заболевания, пока только у двух выявлен новый штамм "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В миреУченые выяснили, что "омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVIDЧитать подробнее

Из 177 пассажиров 28 "уже получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР результатов", - сказала Попова журналистам в четверг на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

По ее словам, в результате исследований штамм "омикрон" выявлен пока у двух человек, у четырех выявлен штамм "дельта" и у "двух пассажиров выявлен грипп AH3N2".

Всего в обсерваторах находится 177 человек, прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму, из них 32 прилетели утром в четверг из Эфиопии.

Хроника коронавируса. Декабрь.

9
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова Африка

Новости по теме

Новости

Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей

Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Греф спрогнозировал годовую прибыль Сбербанка на уровне 1,2 трлн рублей

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Baring Vostok вложил $13 млн в российскую Mindbox

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

Арестован 18-летний москвич, угрожавший напасть на школу

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

Коммунисты внесли в Думу законопроект об отмене онлайн-голосования

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });