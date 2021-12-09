Мурашко заявил о легком течении болезни у заразившихся "омикроном" россиян

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - У двоих россиян, заразившихся вариантом коронавируса "омикрон" во время поездки в ЮАР, болезнь протекает в легкой форме, сообщил в четверг глава Минздрава России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подтвердил, что на данный момент в России зафиксировано только два случая заражения "омикроном".

Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с другими пассажирами рейса, которым летели заразившиеся россияне, Мурашко сказал: "Идет расшифровка, секвенирование".

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