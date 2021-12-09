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Суд Петербурга назначил домашний арест возможной соучастнице Августа Мейера

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга вынес постановление о домашнем аресте до 7 февраля для генерального директора ООО "Биг Бокс" Елены Стрельцовой по делу о мошенничестве на 2,4 млрд рублей, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Суд запретил ей покидать квартиру, пользоваться интернетом и средствами связи, общаться с кем-то, помимо родственников, адвоката и следователя.

По информации пресс-службы, Стрельцовой инкриминированы два эпизода мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей. Вину она не признает.

Ранее в рамках этого дела был заключен под стражу совладелец парфюмерно-косметической сети "Рив Гош" и экс-совладелец обанкротившегося "Юлмарта" Август Мейер. Его супруга и деловой партнер Инна Мейер отправлена под домашний арест.

О задержании супругов Мейер СМИ сообщали накануне. По данным журналистов, паре инкриминируют хищение у Сбербанка денег, полученных на развитие интернет-ритейлера "Юлмарт". В банке "Интерфаксу" уточняли, что долг "Юлмарта" перед Сбербанком составляет 2,4 млрд руб.

Елена Стрельцова Август Мейер Инна Мейер

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