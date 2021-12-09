Жену бизнесмена Мейера отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московский суд Петербурга назначил домашний арест обвиняемой в мошенничестве Инне Мейер, супруге предпринимателя Августа Мейера, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении женщины избрана по 7 февраля 2022 года. Суд запретил ей покидать квартиру, за исключением прогулок, пользоваться интернетом и средствами связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.

По информации пресс-службы, следствие опасается, что Мейер может скрыться, поскольку является гражданкой двух иностранных государств и многократно выезжала за пределы РФ на длительный период, а также может повлиять на свидетелей и предпринять меры к уничтожению доказательств.

Мейер и ее защита возражали против удовлетворения ходатайства следствия, поскольку считают его незаконным и необоснованным, просили избрать в отношении нее запрет определённых действий или отпустить под залог. Вину женщина не признает, сообщает пресс-служба.

Как уточняется, Мейер инкриминируют два эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в четверг суд на такой же срок заключил под стражу Августа Мейера. Ему также вменяют два эпизода мошенничества на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей. Мейер не признает вину.

О задержании супругов Мейер СМИ сообщали накануне. По данным журналистов, паре инкриминируют хищение у Сбербанка денег, полученных на развитие интернет-ритейлера "Юлмарт". В банке "Интерфаксу" уточняли, что долг "Юлмарта" перед Сбербанком составляет 2,4 млрд руб.

Мейер - совладелец парфюмерно-косметической сети "Рив Гош" и экс-совладелец обанкротившегося "Юлмарта".

Уроженец США Мейер, который имеет российское гражданство и с 1999 года живет в РФ, в суде говорил по-английски и пользовался услугами переводчика. Отвечая на один из вопросов, коммерсант сообщил суду, что имеет три гражданства - РФ, Мальты, Сент-Китс и Невиса (островное государство в восточной части Карибского моря).