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Суд Петербурга арестовал имущество супруги совладельца "Рив Гош"

Суд Петербурга арестовал имущество супруги совладельца "Рив Гош"
Инна Мейер во время заседания Московского суда
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге наложил арест на имущество обвиняемой в мошенничестве Инны Мейер, супруги предпринимателя Августа Мейера, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ИФ)", - говорится в сообщении.

Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой.

Как сообщалось, 9 декабря минувшего года суд на два месяца отправил женщину под домашний арест. На такой же срок был заключен под стражу ее супруг Август Мейер.

По данным СМИ, паре инкриминируют хищение у Сбербанка денег, полученных на развитие интернет-ритейлера "Юлмарт".

В банке "Интерфаксу" уточняли, что долг "Юлмарта" перед Сбербанком составляет 2,4 млрд руб.

Август Мейер - совладелец парфюмерно-косметической сети "Рив Гош" и экс-совладелец обанкротившегося "Юлмарта". Супругу Инну называют его бизнес-партнером.

Петербург Инна Мейер Август Мейер Рив Гош Сбербанк Юлмарт

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